West-Vlaanderen

Bewolkt met kans op een bui bij 9 graden

© Frank Vergucht

Vandaag zijn er veel wolken met kans op een bui. Het is daarbij zo'n 9 graden met een zuidoostelijke wind. Vanavond en vannacht is het ook bewolkt. Later volgt er wat lichte regen. Minima daarbij rond 4 à 5 graden.

Dinsdag trekt in de vroege ochtend een regenzone door West-Vlaanderen, maar overdag is het meestal droog bij zo’n 11 graden. In de avond en nacht gaat het opnieuw wat regenen.

Woensdag en de dagen daarna is het wisselvalliger met meer perioden van regen. Het wordt weer zachter.

Vrijdag en in het weekeind vallen we terug op 6 à 8 graden met wat buien. Eventueel een winterse bui. Ook de nachten zijn weer een stuk koeler

