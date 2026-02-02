Bewolkt met kans op een bui bij 9 graden

Dinsdag trekt in de vroege ochtend een regenzone door West-Vlaanderen, maar overdag is het meestal droog bij zo’n 11 graden. In de avond en nacht gaat het opnieuw wat regenen.

Woensdag en de dagen daarna is het wisselvalliger met meer perioden van regen. Het wordt weer zachter.

Vrijdag en in het weekeind vallen we terug op 6 à 8 graden met wat buien. Eventueel een winterse bui. Ook de nachten zijn weer een stuk koeler