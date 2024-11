Bewolkt met kans op een bui

Vanavond en vannacht is het ook bewolkt met kans op een spat motregen en minimum 8 graden. Dat is ook morgen zo. Ook dan halen we een 12-tal graden, maar de kans op opklaringen is zeker in de namiddag groter.

Zondag start met buien, daarna volgt een relatief goede periode met kans op een enkele bui. Nog later neemt de kans op wat regen of een bui weer toe. Ook de wind spant aan. Dat is het begin van een wisselvallige periode met dagelijks regen en/of buien.

Vooral maandag en dinsdag zit er erg veel regen in de weerkaarten en dinsdag kan er ook nog eens veel wind bij komen, zelfs met kans op storm aan de kust. Na dinsdag krijgen we enkele koelere dagen.