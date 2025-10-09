Bewolkt met af en toe een opklaring

Vanavond en vannacht is het opnieuw bewolkt met minima rond 10 tot 12 graden. Het kan wat nevelig worden.

Morgen voert de wind drogere lucht aan met mogelijk wat opklaringen en maxima rond 16 tot 17 graden. Vrijdag en zaterdag kan er wat meer ruimte komen voor opklaringen met maxima die iets zakken.

Zondag neemt de bewolking toe, net als de wind. Vanaf maandag loeren regenzones om de hoek.