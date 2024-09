Bewolkt met af en toe een bui of onweer

Vanavond en vannacht wisselvallig met perioden van regen of buien en veel wind. Minima daarbij rond een graad of 13. De wind spant nog wat aan.

Morgen is het ook erg wisselvallig. Dan trekt een erg actief front door en mogelijk krijgen we dan later in de middag ook met erg veel wind te maken. Er is zelfs kans op storm. Maxima morgen rond 15 à 16 graden.

Zaterdag lijkt iets beter te zijn dan eerst verwacht. Het wordt wel koeler met maar 15 graden, maar met de buien zou het nog wel kunnen meevallen. In de loop van de dag zou het zelfs voor langere tijd droog blijven, de wind gaat iets minder hard waaien.



Zondag droger en rustiger.