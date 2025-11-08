Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met kans op een lokaal drupje regen en temperaturen tot 10 graden.

Morgen komt er geleidelijk aan koelere lucht binnen en halen we maar 13 graden meer. Ook dan kan er wat lichte regen vallen, maar meestal is het droog.

Zondag draait de wind naar het noordoosten en koelt het af naar 10 graden. In de loop van de dag breken er enkele opklaringen door, maar er is ook kans op een bui.

Maandag halen we opnieuw een tiental graden. De buien kunnen die dag feller zijn.