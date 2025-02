Vanavond en vannacht is het bewolkt en nevelig bij minima rond 2 graden tegen de ochtend. Daarna wordt het droog met veel wolken en maxima rond 4à5 graden.

Vrijdagochtend is er kans op wat lichte vorst. Overdag is het dan zwaar bewolkt met tussenin enkele opklaringen. Ook in het weekend blijft het bewolkt, al zien we her en der ook de zon erdoor piepen. De maxima zitten rond een graad of 5 en in de nachten is wat lichte vorst mogelijk.