4°C
Weerbericht
West-Vlaanderen

Bewolkt, maar droog weer

Weer

© Sigi Ghequiere

Vandaag is het tijdelijk iets koeler en starten we met een minima rond of net boven het nulpunt. Overdag wordt het mogelijk vier à vijf graden. Het is zwaar bewolkt, maar droog. Een opklaring is mogelijk met een zwakke noordoostelijke tot noordelijke wind.

Vanavond gaat de wind weer naar zuidoost en waait zwak bij minima rond één à twee graden. Het is bewolkt en tegen de ochtend komt regen binnen vanaf de westkust. 

Morgen loopt een storing binnen. Het wordt iets zachter met regen, terwijl het alweer een zes graden wordt.

Woensdag en de dagen erna is het zachter met een maxima telkens rond acht graden. Er valt dan af en toe wat regen, al zijn er ook langere droge perioden. Voorlopig blijft dat het weerbeeld tot en met het einde van de week. 

Geert Naessens
Leonie Delodder
Weer

Weer
Weerbericht

Zacht winterweer met zon in aantocht, koude nachten houden aan
Jan Demets - Otegem
Weerbericht

Bewolkt met kans op lichte regen
2026 01 23 103507 Heestert Willy Huys
Weerbericht

Veel zon en zachte temperaturen, geen winter in zicht

