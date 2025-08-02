Bewolkt, maar droog weer

Vanavond gaat de wind weer naar zuidoost en waait zwak bij minima rond één à twee graden. Het is bewolkt en tegen de ochtend komt regen binnen vanaf de westkust.

Morgen loopt een storing binnen. Het wordt iets zachter met regen, terwijl het alweer een zes graden wordt.

Woensdag en de dagen erna is het zachter met een maxima telkens rond acht graden. Er valt dan af en toe wat regen, al zijn er ook langere droge perioden. Voorlopig blijft dat het weerbeeld tot en met het einde van de week.