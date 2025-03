Bewolkt en zacht weer met kans op buien

Vandaag blijft het zwaar bewolkt tot betrokken, met weinig zon. In de ochtend kan er wat lichte regen vallen, gevolgd door een droge periode. Later op de middag kunnen opnieuw buien ontstaan, mogelijk met een stevige regenbui en een donderklap. Ondanks de bewolking blijft het zacht met temperaturen rond of boven de 15 graden.