Bewolkt en niet meer dan 24 graden

Vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op wat regen of een bui. Zelfs een donderklap is mogelijk. Minimum krijgen we rond 15 graden.



Ook morgen halen we 22 tot 24 graden met een mix van wolken en zon. Het blijft dan meestal droog en de wind neemt af. Zondag is een hele warme dag met maxima die zelfs oplopen naar 28à29 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op regen- of onweersbuien.

Maandag en dinsdag zijn warme dagen met maxima rond 23à24 graden, maar telkens kans op (onweerachtige) buien.