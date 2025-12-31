Vanavond valt er tijdelijk nog wat regen. In de nacht is het weer droog met minima rond een zachte 9 graden. De wind neemt af. Morgen breekt de zon geleidelijk wat door bij een verder afnemende wind en maxima van 15 graden of meer.

Op woensdag wordt het nog zachter met maxima die dan gemakkelijk richting 17 graden en meer oplopen. De naar zuid draaiende wind neemt verder af. Later op de dag schuiven er wel weer meer wolken binnen.

Donderdag en vrijdag zijn er weer meer wolken. Het is dan nog altijd zacht, maar er valt weer wat regen of een bui bij een weer aanspannende zuidwestelijke wind.