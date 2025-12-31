12°C
Aanmelden
Weerbericht
West-Vlaanderen

Bewolkt en meest­al droog bij 12 graden

Weer

Vandaag is het bewolkt en meestal droog, maar af en toe kan het wat druppelen. De wind waait fel uit het zuidwesten. Het is wel zacht met 11 à 12 graden, maar door die wind voelt het kouder aan.

Vanavond valt er tijdelijk nog wat regen. In de nacht is het weer droog met minima rond een zachte 9 graden. De wind neemt af. Morgen breekt de zon geleidelijk wat door bij een verder afnemende wind en maxima van 15 graden of meer.

Op woensdag wordt het nog zachter met maxima die dan gemakkelijk richting 17 graden en meer oplopen. De naar zuid draaiende wind neemt verder af. Later op de dag schuiven er wel weer meer wolken binnen. 

Donderdag en vrijdag zijn er weer meer wolken. Het is dan nog altijd zacht, maar er valt weer wat regen of een bui bij een weer aanspannende zuidwestelijke wind.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Geert Naessens
Weer

Meest gelezen

2026 02 20 123201 Ingelmunster Luc Lambert
Weerbericht

Zeer zacht en wisselvallig, vanaf dinsdag lenteachtige temperaturen in zicht
Weer
Weerbericht

Veel wolken en een regenzone kleuren de dag grijs
Weerfoto
Weerbericht

Wisselvallig weer met winterse buien

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Weer

Bewolkt en droog weer bij 5 graden
Gerard Vanacker Klerken 20260130 084038

Bewolkte dag met lokaal kans op buien
Weer

Bewolkt, maar droog weer
Jan Demets - Otegem

Bewolkt met kans op lichte regen
Natuur regen bos

Regenachtig, maar zacht weer
2025 12 30 120915 Avelgem Jan Demets

Laatste dag van het jaar wisselt af tussen zon en wolken, niet warmer dan 6 graden
Aanmelden