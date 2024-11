Vanavond en vannacht blijft het bewolkt, droog en zacht met minima rond 10 graden. De wind draait verder door naar het noordwesten tot noorden om tegen de ochtend zwak noordoost te worden.

Morgen koelt het wat af en komt er in de loop van de namiddag waarschijnlijk meer ruimte voor een klein beetje zon. Het blijft daarbij rustig en droog. In de nacht naar zondag is het koeler.

Zondag keert de zon terug, maar het blijft erg rustig en we halen dan opnieuw een 13 tot 14 graden.

Volgende week houdt het rustige, droge weer aan. Er is wel de hele tijd veel bewolking met aanhoudend vrij zachte maxima die telkens gemakkelijk 13-14 graden halen.