Vandaag is het bewolkt met kans op een verspreide bui of eens wat lichte regen bij maxima rond 11-12 graden. Er zijn echter ook lange droge perioden met een knipoog van de zon. De zuidoostelijke wind waait matig. Veel plekken houden het daarbij ook gewoon droog.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met minima rond 8 graden. Daarbij stijgt de kans op wat regen in de loop van de nacht.

Morgen is het bewolkt met in de loop van de dag een stijgende kans op regen. Het kan zeker in de middag zelfs fel gaan regenen bij maxima dan rond een 11-12 graden. Er kan in de middag zelfs weer vrij veel regen vallen bij een naar noordwest draaiende wind.

Dinsdag en woensdag wisselen wolken en zon af. Er is een kleine kans op een bui en we halen telkens rond 11-12 graden op dinsdag, rond 13 graden op woensdag.

Donderdag en vrijdag wordt het zachter met maxima die kunnen oplopen naar 15 graden, maar de wisselvalligheid wordt weer groter met een stijgende kans op perioden van regen of buien.