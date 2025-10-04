Vanavond en vannacht is het bewolkt, mogelijk wat nevelig en de wind neemt weer af. Het wordt minimaal ergens rond 10 tot 12 graden. Er kan een drupje vallen. Ook morgen is er veel bewolking mogelijk met weer meest zwaar bewolkte tot betrokken dagen met een rustig weerbeeld en maxima rond 16 tot 17 graden.

Zowel vandaag als morgen is het ook erg rustig met een zwakke noordelijke wind. In de nachten koelt het telkens af tot rond een graad of 10. Na het weekend zou de wind wat meer noordelijk worden en komt geleidelijk wat koelere lucht binnen. Die is mogelijk ook droger met meer zon, maar het blijft wel rustig en meest of volledig droog.

KUST:

Vandaag is het weer veelal grijs met maxima rond 16-17 graden al kan er ook dan wel eens een bredere opklaring doorbreken. Het is erg rustig met een zwakke noordwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met minima rond 10-11 graden. Morgen ook weer een meest bewolkte dag met soms een korte opklaring en maxima rond 16 tot 17 graden en een zwakke noordelijke wind.