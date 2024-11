Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en ook nevelig bij minima rond een graad of 8.

Morgen zal het bijna overal een volledig grijze dag worden. Het zou wel iets minder koel zijn met maxima rond 12 graden en een zwakke zuidelijke wind. Zondag krijgen we gelijkaardig weer, maar dan is de kans op wat lichte regen of motregen iets groter.