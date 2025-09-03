24°C
Afwis­se­lend zon en wol­ken, bij 24 graden

Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. We halen 24 graden bij een matige zuidwestelijke tot westelijke wind. Op de meeste plaatsen houden we het droog.

Vanavond en vannacht zijn er meer wolken. De temperaturen zakken naar 12 graden.

Morgen krijgen we weer die mix van wolken en zon bij maxima vooraan de 20 graden. Een bui is niet volledig uit te sluiten.

Woensdag halen we 23 graden. De kans op een bui is dan heel klein.

Vanaf donderdag neemt de kans op wat regen toe.

Geert Naessens

