Af en toe zon maar ook sluierwolken, tot 13 graden

Vanavond en vannacht is het wisselend tot zwaar bewolkt met minima rond 8 graden.

Morgen neemt de bewolking in de loop van de dag toe en wordt het iets warmer, tot 16 graden.

Donderdag zitten we weer volop in zachtere lucht. Dan kan het zelfs 18 graden worden, maar de bewolking neemt nog toe en het kan af en toe regenen.

Vrijdag halen we nog 15 graden en ook dan kan het af en toe regenen, zaterdag halen we maar 11 graden meer. Ook dan is een spatje regen niet uitgesloten.