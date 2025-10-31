17°C
Aanmelden
Weerbericht

Af en toe zon en erg zacht: tot 17(!) graden

2025 11 05 074419 Deerlijk Herman Vandenameele

Foto Herman Vandenameele

Vandaag breekt de zon goed door en wordt het heel zacht voor de tijd van het jaar: maar liefst 17 graden. Er staat een matige zuidelijke wind die wel wat in kracht afneemt.

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af bij minima rond 11 graden.

Morgen zijn er iets meer wolken dan vandaag. Het blijft zacht, tot 16 graden. De kans op wat regen is niet helemaal uitgesloten.

Vrijdag is het droog met af en toe wat zon, en maxima tot 17 graden.

In het weekend neemt de bewolking toe. Zaterdag is het nog droog. Zondag kan er een drupje regen vallen. Op beide dagen halen we een 14-15 graden.

Geert Naessens

Meest gelezen

Weer 31 oktober 2025
Weerbericht

Herfstweer houdt aan: wisselvallig weekend met regen en zachte temperaturen op komst
2025 11 02 101011 Brugge Frank Vergucht
Weerbericht

Een vleugje zon in een grijze week
2025 11 01 092303 Brugge Lieven Massez
Weerbericht

Nat en wisselvallig weekend maar wel zachte temperaturen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden