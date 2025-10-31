Af en toe zon en erg zacht: tot 17(!) graden

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af bij minima rond 11 graden.

Morgen zijn er iets meer wolken dan vandaag. Het blijft zacht, tot 16 graden. De kans op wat regen is niet helemaal uitgesloten.

Vrijdag is het droog met af en toe wat zon, en maxima tot 17 graden.

In het weekend neemt de bewolking toe. Zaterdag is het nog droog. Zondag kan er een drupje regen vallen. Op beide dagen halen we een 14-15 graden.