Vanavond is het eerst nog regenachtig, maar die regen trekt in de nacht weg en dan is het droog, maar meest bewolkt. Het blijft zacht met minima rond een 9 tot 10 graden.

Morgen kan er doorheen de dag regen of een bui vallen, vooral in de middag. De maxima blijven hangen rond een graad of 14, bij een matige zuidwestenwind.

Zondag is het weer meest droog met wolken en opklaringen en maxima ergens rond een 14 graden. De wind neemt af, een klein buitje blijft mogelijk.

Maandag ziet er weer goed uit. Wolken en opklaringen, droog weer en een matige zuidelijke wind die weer erg zachte lucht aanvoert. Daarbij gaan de maxima weer gemakkelijk naar een graad of 15 toe.