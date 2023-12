Zondag lijkt weer een koudere dag te worden. Mogelijk geraken we in de ochtend niet veel hoger dan rond 1 graad en er nadert ook een neerslagzone. Met die temperaturen kan dat sneeuw zijn die mogelijk ook weer blijft liggen. Ook in de namiddag is het koud met neerslag, maar die gaat dan later over in natte of smeltende sneeuw en uiteindelijk regen.



Maandag gaat het waarschijnlijk weer regenen bij geleidelijk oplopende temperaturen die gaandeweg de dag naar een 2 tot 4 graden doorlopen.