Vanavond enkele buien, vooral aan zee. Landinwaarts is het dan droog. Tegen de ochtend kan het fors afkoelen met kans op at vorst aan de grond.

Morgen lijkt het even wat rustiger met wat meer ruimte voor zonnige momenten. Het is dan droog bij 6 à 7 graden.

Vanaf donderdag guur en nat herfstweer met veel regen en wind. Het wordt wel weer zachter met maxima boven de tien graden.

Ook in het weekend is het wisselvallig en nat.