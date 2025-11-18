Af en toe een stevige bui, tussendoor droge periodes
Ook vandaag vallen er af en toe buien, en die kunnen fel uitpakken. Tussendoor zijn er ook wel droge periodes. De wind waait uit het noorden, en zee zelfs krachtig waardoor het allemaal fris en guur aanvoelt. Meer dan zes tot acht graden krijgen we niet.
Vanavond enkele buien, vooral aan zee. Landinwaarts is het dan droog. Tegen de ochtend kan het fors afkoelen met kans op at vorst aan de grond.
Morgen lijkt het even wat rustiger met wat meer ruimte voor zonnige momenten. Het is dan droog bij 6 à 7 graden.
Vanaf donderdag guur en nat herfstweer met veel regen en wind. Het wordt wel weer zachter met maxima boven de tien graden.
Ook in het weekend is het wisselvallig en nat.
Geert Naessens