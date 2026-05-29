Vanavond en vannacht is het droger met misschien nog een lokale bui, vooral dan aan zee. Minima daarbij rond 11 graden en een afnemende wind.

Morgen zijn er vooral in de ochtend nog enkele verspreide buien. Maxima dan rond 19 graden. In de namiddag is er meer zon, zeker aan zee.

In het weekend wordt het stabieler en droger met maxima die net 20 graden halen. Zaterdag kan er nog een bui vallen, zondag houden we het droog.

Ook maandag halen we die 20 graden en krijgen we de zon af en toe te zien.