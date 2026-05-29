18°C
Aanmelden
Weerbericht

Af en toe bui­en en veel wind, na de mid­dag zonniger

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Vandaag vallen er geregeld buien, mogelijk vergezeld van onweer. Na de middag zou het droger worden en krijgen we zelfs af en toe de zon te zien. We halen 18 graden bij een felle zuidwestelijke wind die kan uithalen tot 60 km per uur.

Vanavond en vannacht is het droger met misschien nog een lokale bui, vooral dan aan zee. Minima daarbij rond 11 graden en een afnemende wind.

Morgen zijn er vooral in de ochtend nog enkele verspreide buien. Maxima dan rond 19 graden. In de namiddag is er meer zon, zeker aan zee.

In het weekend wordt het stabieler en droger met maxima die net 20 graden halen. Zaterdag kan er nog een bui vallen, zondag houden we het droog.

Ook maandag halen we die 20 graden en krijgen we de zon af en toe te zien.

Geert Naessens

Meest gelezen

2025 05 17 115750 Ardooie Hilde Vandenbulcke
Weerbericht

Zomers warm, maar kans op felle lokale buien neemt toe
2026 05 29 074327 MOORSLEDE Christine Bentein
Weerbericht

Zomers warm, later kans op een lokale onweersbui
Weer
Weerbericht

Lokaal veel neerslag en kans op onweer, later opklaringen bij zo’n 20 graden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden