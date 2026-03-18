Vanavond en vannacht gaat het nog steviger waaien. Er zijn zware windstoten tot 70 km per uur boven land en tot 90 km per uur aan zee. Het kan even fel regenen, en zelfs hagel en onweer is niet uitgesloten. Het koelt af tot 6 graden.

Morgen staat er een stevige noordwestenwind. Maartse buien en opklaringen wisselen elkaar af, bij maxima tot 8 graden.

Donderdag halen we maar 7 graden meer. We krijgen eerst nog enkele buien te verwerken, later wordt het droger en zonniger.

Vrijdag komt er weer meer bewolking en kan het later op de dag wat regenen. De temperaturen stijgen opnieuw, tot 12 graden.