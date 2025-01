Morgen blijft het koud, grijs en bewolkt met amper of geen opklaringen en een zwakke zuidelijke wind. Maxima rond amper 2-3 graden. Mogelijk valt er ergens rond de middag lokaal een druppel regen of een vlok sneeuw op doortocht van de staart van een zwakke storing, maar het stelt amper iets voor.

Dinsdag wordt de kans op wat opklaringen wat groter, maar veel moeten we er ons niet bij voorstellen. Het is wel droog en het wordt ook geleidelijk iets zachter of beter: minder koud.

Vanaf woensdag wordt de kans op neerslag in de vorm van regen of buien groter. Er komt dan ook veel zachtere lucht binnen en tegen het eind van de week halen we zelfs gemakkelijk de 10 graden en meer.