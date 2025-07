Vanavond en vannacht blijft het droog en licht bewolkt tot helder. Lokaal kan er nevel ontstaan. De minima dalen tot 12 à 13 graden in het binnenland en rond 14 graden aan zee.



Morgen verloopt overdag grotendeels droog, met een mix van wolken en opklaringen. De temperaturen klimmen opnieuw richting 25 à 26 graden, lokaal mogelijk nog wat meer. Later op de dag is een lokale regen- of onweersbui niet uitgesloten.

Zondag wordt wisselvalliger, met vooral in de namiddag kans op enkele felle buien. De temperaturen liggen dan een aantal graden lager. Ook na het weekend blijft het wisselvallig, met afwisselend zon, wolken en af en toe een bui. De zomerse temperaturen blijven wel op peil.