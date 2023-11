In het binnenland haalt de wind snelheden tot 60 km/u. Daar is ook een licht winterse bui mogelijk met hagel of stofhagel. De meeste buien doen zich voor in het noorden van de provincie en aan de Midden- en Oostkust, waar de neerslag overvloedig kan zijn. Zo'n bui doet het kwik makkelijk met de helft zakken.