In de late middag en vanavond draait die wind naar west tot noordwest en zwakt dan fors af. Er valt eerst nog regen, later overgaand in buien. Minima tegen de ochtend rond 6-7 graden.

Nadien lijkt het enkele dagen tijdelijk wat kouder te worden met mogelijk zelfs eens een lichte nachtvorst en een lichte winterse bui. Vooral morgen dan. Er vallen morgen verspreide buien, vooral regenbuien, al is wat hagel of stofhagel ook mogelijk. Het wordt dan nog 6-7 graden bij een nog altijd goed doorstaande noordwestelijke wind. In de nacht naar vrijdag kan het landinwaarts een graadje vriezen.

Vrijdag lijkt een droge dag te zijn met wat zon en koele maxima rond 4-5 graden. Ook zaterdag is een koude dag met maar 2-3 graden en toenemende bewolking. We krijgen dan ook enkele koude nachten met kans op een graadje vorst.

Zondag komt de zachte lucht er weer in en gaan we weer naar 10 graden met veel regen, in de nacht mogelijk en heel tijdelijk voorafgegaan door wat natte sneeuw.