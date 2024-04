Morgen lopen de temperaturen nog verder op, met maxima tot 24 graden. Overdag laat de zon zich voortdurend zien, maar er staat wel nog steeds een krachtige zuidelijke wind. Tegen de avond en in de nacht naar zondag is er bovendien kans op regen. Zondag is het alweer minder warm met maxima rond 18 graden, en een strakke wind. Er is meer bewolking en ook een regenbui is niet onmogelijk.

Maandag en dinsdag zijn wisselvallige dagen. Het is nog zacht met maxima tussen 16 en 18 graden, maar wolken en zon wisselen elkaar af, met kans op een lokale bui.