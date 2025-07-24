“Het was allemaal wat basic in het begin, meer plantrekkerij, maar we waren een hechte, creatieve groep,” herinnert voormalig presentatrice Pascale Bal zich. Zij volgde Leen Demarez op, die in 1995 de allereerste uitzending presenteerde.

Volgens Stephan Adriaenssens van Focus-WTV schuilt de kracht van Tendens in de veelzijdigheid. “Het programma behandelt een brede waaier aan thema’s van mode en culinair tot interieur en architectuur. Dat maakt het al 30 jaar relevant.”