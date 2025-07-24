Tendens viert 30ste verjaardag in Nieuwpoort
Ons lifestyleprogramma ‘Tendens’ blaast 30 kaarsjes uit en dat werd afgelopen weekend gevierd in Nieuwpoort met een shoppingweekend en een feestelijke avondshow. Heel wat oude en huidige gezichten van het programma blikten terug op drie decennia televisiegeschiedenis.
“Het was allemaal wat basic in het begin, meer plantrekkerij, maar we waren een hechte, creatieve groep,” herinnert voormalig presentatrice Pascale Bal zich. Zij volgde Leen Demarez op, die in 1995 de allereerste uitzending presenteerde.
Volgens Stephan Adriaenssens van Focus-WTV schuilt de kracht van Tendens in de veelzijdigheid. “Het programma behandelt een brede waaier aan thema’s van mode en culinair tot interieur en architectuur. Dat maakt het al 30 jaar relevant.”
Ben Storme
Anneleen Vandamme