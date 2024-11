Acht weken lang kon je op Focus en WTV kennis maken met West-Vlaamse wijnbouwers. Meer dan 40 zijn het er intussen in onze provincie. Elk met hun eigen verhaal en wijnen, want we hebben dan wel overal het zachte zeeklimaat, de wijnmaker drukt toch telkens zijn of haar stempel op de wijn. Meer dan keuze genoeg dus tijdens het slotevent van deze wijnreeks ‘Wijn van Hier’, bij Wijnhuis Vanden Bulcke in Roeselare.