Zwe­ve­gem Sport moet cham­pag­ne min­stens een week in de koel­kast laten

Zwevegem Sport, de leider in eerste provinciale, had vandaag een afspraak met de geschiedenis. Want het was 22 jaar geleden dat het nog in de nationale reeksen had gespeeld. Dat kon vandaag opnieuw. Maar dan moest Zwevegem wel winnen van Marke. Een gelijkspel volstond niet. Helaas voor Zwevegem is het dat wel geworden. Waardoor het volgend weekend minstens een gelijkspel moet halen op het veld van Bissegem. De enige overgebleven concurrent voor de titel in eerste provinciale, is Wielsbeke. Dat won vanmiddag met 1-3 en volgt in de stand op drie punten.

Vijf dolle minuten in de tweede helft zorgen voor het zout en de peper in de match. Eerst klom Zwevegem op voorsprong, via Garrevoet. Maar Marke liet zich niet onbetuigd en Duthoo lukte al gauw de gelijkmaker.

Maar Zwevegem wilde vooral voor eigen publiek de titel pakken. Znagui blies die hoop weer leven in door nog steeds in diezelfde vijf minuten de 2-1 te scoren. Zwevegem op weg naar de zege... tot Wullaert in het straatje werd gestuurd en de 2-2 scoorde. De ontgoocheling was groot, de frigo blijft voller achter dan gedacht.

Eddy D'Hespeel

