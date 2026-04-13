Vijf dolle minuten in de tweede helft zorgen voor het zout en de peper in de match. Eerst klom Zwevegem op voorsprong, via Garrevoet. Maar Marke liet zich niet onbetuigd en Duthoo lukte al gauw de gelijkmaker.

Maar Zwevegem wilde vooral voor eigen publiek de titel pakken. Znagui blies die hoop weer leven in door nog steeds in diezelfde vijf minuten de 2-1 te scoren. Zwevegem op weg naar de zege... tot Wullaert in het straatje werd gestuurd en de 2-2 scoorde. De ontgoocheling was groot, de frigo blijft voller achter dan gedacht.