Zulte Waregem had in een stevige wedstrijd het veldoverwicht en het balbezit maar verloor na twintig minuten Labie met ogenschijnlijk een hersenschudding. Bagan kwam in de ploeg en de defensie moest even aanpassen. Halfweg de wedstrijd kreeg Lierse zo twee prima kansen. Ocansey zette eerst voor. Oulare miste zijn schot maar Brebels kon zo perfect van op twintig meter trappen, op van der Gouw. Twee minuten later koos diezelfde Brebels bij een vrije trap voor de korte hoek, maar van der Gouw had dat goed doorzien.

Essevee herstelde het evenwicht met een schot van Demuynck, net over. Zulte Waregem drukte maar moest met werkvoetbal proberen de Lierse muur te slopen. En blijven opletten voor de tegenaanval. Kort voor de rust ging een schot van alweer Brebels maar net naast. Even later kwam een voorzet van Poelmans bij Thibaut Van Acker, ineens op de slof maar over. 0-0 halfweg, daarmee mocht Essevee niet mopperen van de beste kansen waren voor Lierse.