Eupen opende halverwege de eerste helft als eerste de score na een treffer van Regan Charles-Cook. Zulte Waregem knokte zich terug in de partij via zijn aanvoerder Jelle Vossen en mocht dankzij een penaltymisser van Charles-Cook gaan rusten met een gelijke stand.

In de tweede helft kwam thuisploeg Eupen rond het uur in de problemen na een tweede gele kaart voor middenvelder Brandon Baiye. Zulte profiteerde van zijn numeriek overwicht en klom op voorsprong dankzij Pape Demba. Een handvol minuten later deed Atli Barkarson de boeken definitief dicht met de 1-3.