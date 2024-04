Op het kwartier opende Matheus Machado de score. Enkele minuten later was de 2-0 daar al via Tochukwu Nnadi. Eric Ocansey maakte voor het halfuur de aansluitingstreffer, maar net voor rust zorgde Pape Demba voor de 3-1. Andres Labie zette de 4-1 eindstand op het bord in de 79ste minuut.

Met de overwinning wordt Zulte Waregem 5de in de stand. In de play-offs voor een promotieticket neemt Essevee het op tegen de 4de, Lommel. Deinze (3de) ontmoet Patro (6de). Wie de play-offs in 1B wint, neemt het dan op tegen de tweede van de play-downs uit de Jupiler Pro League om toch nog te promoveren naar de hoogste klasse.