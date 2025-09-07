En al meteen leek Waregem die voorsprong te verdubbelen wanneer Pletinckx zich miskeek op de bal en zo Opoku alleen op doel liet afstormen. Gelukkig voor hem besloot de Ghanees wild over. Defensief is OHL duidelijk niet fris uit de interlandbreak gekomen want een kwartier later volgde opnieuw een defensieve blunder: na balverlies en te laks verdedigen kon Opoku de bal tot bij Cappelle brengen die hem in een tijd overhoeks binnen tikte.

OHL bleef niet bij de pakken zitten en combineerde de rest van de eerste helft vlot op de helft van de thuisploeg, terwijl het veld toch niet ideaal bespeelbaar was door de overtollige regen. Verder dan een afstandsschot van Maziz kwamen de bezoekers voor de rust wel niet.