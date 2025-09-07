Foto: Belga
Na hun goede seizoenbegin wou Zulte Waregem vandaag ook tegen rechstreekse concurrent OH Leuven de drie punten thuishouden in een uitgeregende Elindus Arena. De thuisploeg won verdiend met 2-0 na goals van Claes en Cappelle.
Essevee koos opnieuw voor de vertrouwde formule: balbezit laten aan de tegenstander en zelf prikken in de omschakeling. OHL nam de handschoen meteen op en was er na acht minuten al héél dicht bij. Schrijvers mikte loepzuiver, maar vond de paal op zijn weg. En zoals dat dan gaat in voetbal, viel het doelpunt aan de overkant. Claes knalde een vrije trap via het hoofd van Ominami in doel: 1-0 voor de thuisploeg. Leysen, die kansloos was op het schot kon zijn frustratie dan ook niet wegsteken.
Defensief zwak OHL
En al meteen leek Waregem die voorsprong te verdubbelen wanneer Pletinckx zich miskeek op de bal en zo Opoku alleen op doel liet afstormen. Gelukkig voor hem besloot de Ghanees wild over. Defensief is OHL duidelijk niet fris uit de interlandbreak gekomen want een kwartier later volgde opnieuw een defensieve blunder: na balverlies en te laks verdedigen kon Opoku de bal tot bij Cappelle brengen die hem in een tijd overhoeks binnen tikte.
OHL bleef niet bij de pakken zitten en combineerde de rest van de eerste helft vlot op de helft van de thuisploeg, terwijl het veld toch niet ideaal bespeelbaar was door de overtollige regen. Verder dan een afstandsschot van Maziz kwamen de bezoekers voor de rust wel niet.
Venijn in de staart
In de tweede helft voerde Hubert dan ook meteen twee wissels door. Gil en Traoré mochten in de kleedkamer blijven, Opoku en Ikwuemesi moesten voor meer aanvallend geweld zorgen.
De bezoekers slaagden er met momenten in het Waregemse blok open te breken en in de slotfase kwamen er alsnog twee grote kansen. Pletinckx probeerde het van dichtbij, Akimoto haalde uit vanop afstand, maar telkens stond doelman Gabriël pal.
Zo bleef het na een boeiende wedstrijd, waarin het spel heen en weer golfde en OHL zichzelf te kijk zette met defensieve blunders, uiteindelijk 2-0. Essevee klimt zo voorlopig naar de tiende plaats in de stand.