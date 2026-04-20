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Zul­te Ware­gem viert 25 jaar met ori­gi­ne­le, dage­lijk­se zoek­tocht naar gra­tis abonnementen

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Voetbalclub Zulte Waregem pakt voor zijn 25e verjaardag uit met een opvallende actie. De club geeft 25 weekdagen lang een abonnement weg via een zoektocht op Facebook. De eerste winnaar mocht woensdagavond haar abonnement ophalen in Park Baron Casier in Waregem.

Zulte Waregem viert dit jaar zijn 25e verjaardag en zet dat feestjaar in met een originele supportersactie. Via Facebook krijgen fans elke weekdag een hint naar een locatie in Waregem of Zulte, waar een abonnement voor het nieuwe seizoen verstopt zit.

Woensdagavond werd het eerste abonnement gevonden in Park Baron Casier in Waregem. Alexine De Sloovere wist als eerste de juiste plek te vinden. “Het was een pure gok”, vertelt ze. “Ik dacht meteen aan Park Baron Casier, omdat het in het centrum van Waregem ligt. Ik ben natuurlijk heel blij dat het gelukt is.”

Niet iedereen had evenveel geluk. Supporter Jeffrey Bossuyt greep naast het abonnement, maar blijft gemotiveerd. “Het is jammer, want ik had nog geen abonnement. Maar er zijn nog 24 kansen, dus ik ga zeker blijven meedoen.”

Feestjaar met veel verrassingen

De waarde van een abonnement varieert volgens de club tussen 260 en 405 euro, afhankelijk van de tribune.

Met de actie wil Essevee het feestjaar officieel op gang trekken. “Een jubileumjaar gaat gepaard met verrassingen”, zegt woordvoerder Maren Vanmullem van Zulte Waregem. “We starten nu met de abonnementencampagne, maar er volgen nog heel wat leuke evenementen en acties voor de supporters.”

Redactie
Zulte Waregem

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