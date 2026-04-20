Zulte Waregem viert dit jaar zijn 25e verjaardag en zet dat feestjaar in met een originele supportersactie. Via Facebook krijgen fans elke weekdag een hint naar een locatie in Waregem of Zulte, waar een abonnement voor het nieuwe seizoen verstopt zit.

Woensdagavond werd het eerste abonnement gevonden in Park Baron Casier in Waregem. Alexine De Sloovere wist als eerste de juiste plek te vinden. “Het was een pure gok”, vertelt ze. “Ik dacht meteen aan Park Baron Casier, omdat het in het centrum van Waregem ligt. Ik ben natuurlijk heel blij dat het gelukt is.”

Niet iedereen had evenveel geluk. Supporter Jeffrey Bossuyt greep naast het abonnement, maar blijft gemotiveerd. “Het is jammer, want ik had nog geen abonnement. Maar er zijn nog 24 kansen, dus ik ga zeker blijven meedoen.”