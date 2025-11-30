De wedstrijd in de Elindus Arena kwam moeizaam op gang. Genk had het meeste balbezit, maar speelde te traag om de goed georganiseerde verdediging van de thuisploeg te doorbreken. Zulte Waregem loerde op de tegenaanval en had in de eerste helft via Marley Aké de uitgelezen kans om op voorsprong te komen, maar die kans werd door Genk kapitein Bryan Heynen van de lijn gekeerd.

Na de pauze bleef het spel traag en slordig, tot invaller Aaron Bibout Genk op voorsprong zette bij zijn competitiedebuut. Niet veel later reageerde Aké alert op een afgeweerd schot van Erenbjerg en zette de 1-1 op het bord. In de slotfase bewees Zulte Waregem de meest trefzekere ploeg te zijn. Wilson Pauguin schoot vol in de kruising en bezorgde de thuisploeg zo de de drie punten.