Beide ploegen startten snedig aan de partij. Westerlo-aanvaller Nacho Ferri kopte naast , Opoku zette enkele seconden later de doelman aan het werk. Waregem nam het meeste initiatief en creëerde in het openingskwartier ook de grootste kansen. Ementa kwam nagenoeg alleen voor Jungdal , maar plaatste het leer langs de verkeerde kant van de paal. Essevee kreeg dan het deksel op de neus: de kopbalsterke Ferri zette de bezoekers op voorsprong.

Na rust moest Waregem lang zoeken naar goede kansen tot in het absolute slot. Essevee ging steeds nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker en werd dreigender. Ementa kreeg opnieuw een grote kans, maar miste ook opnieuw. Ook invaller Jelle Vossen kreeg de bal niet voorbij een ijzersterke Jungdal.

Waregem zakt zo voorlopig naar plek 11 met 26 punten.

