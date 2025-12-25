Aanmelden
Sport
Waregem

Zul­te Ware­gem ver­liest ondanks sterk slot­of­fen­sief met klein­ste ver­schil tegen Westerlo

Zulte Waregem Songlo

Belga

Zulte Waregem verloor gisteren tegen Westerlo dat pas zijn tweede zege op verplaatsing haalde en daardoor ook over Waregem in het klassement sprong. 

Beide ploegen startten snedig aan de partij. Westerlo-aanvaller Nacho Ferri kopte naast , Opoku zette enkele seconden later de doelman aan het werk. Waregem nam het meeste initiatief en creëerde in het openingskwartier ook de grootste kansen. Ementa kwam nagenoeg alleen voor Jungdal , maar plaatste het leer langs de verkeerde kant van de paal. Essevee kreeg dan het deksel op de neus:  de kopbalsterke Ferri zette de bezoekers op voorsprong. 

Na rust moest Waregem lang zoeken naar goede kansen tot in het absolute slot. Essevee ging steeds nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker en werd dreigender. Ementa kreeg opnieuw een grote kans, maar miste ook opnieuw. Ook invaller Jelle Vossen kreeg de bal niet voorbij een ijzersterke Jungdal. 

Waregem zakt zo voorlopig naar plek 11 met 26 punten. 

Gianni Seeuws

gianniseeuws1@gmail.com

Gianni Seeuws
Zulte Waregem Jupiler Pro League

Meest gelezen

Stadion brugge
Nieuws

Weer een stapje dichter: Raad van State verwerpt beroep van buurt tegen Olympiapark
Sportpark Harelbeke
Nieuws

Hier komt het nieuwe zwembad van Kuurne en Harelbeke
100-tal supporters van Olympique Marseille doorkruisen Brugse stad ondanks verbod
Nieuws
Update

100-tal supporters van Olympique Marseille doorkruisen Brugse binnenstad ondanks verbod

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kondo Cercle

Cercle Brugge haalt centrale verdediger Geoffrey Kondo
Vanaken en Mechele

Club Brugge houdt zege thuis in doelpuntenfestival tegen Zulte Waregem
Zulte Waregem Genk

Zulte Waregem verslaat Racing Genk met 2-1
Materiaalman ceetje zulte waregem

Materiaalman ‘Ceetje’ viert 80ste verjaardag bij Zulte Waregem: “Ik denk nog lang niet aan stoppen”
Steve Colpaert

Steve Colpaert (39) wordt assistent-coach bij Essevee
Erenbjerg

Erenbjerg verlengt tot 2029 bij Essevee
Aanmelden