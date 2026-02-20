12°C
Sport
Waregem

Zul­te-Ware­gem ver­liest met 2 – 4 van Ander­lecht op eigen veld

Belga

Anderlecht heeft zondag zijn eerste competitieoverwinning van 2026 geboekt. Paars-wit haalde het op de 26e speeldag van de Jupiler Pro League met 2-4 bij Zulte Waregem. Vijf dolle minuten voor rust waren doorslaggevend voor de broodnodige driepunter, met het oog op de Champions' Play-offs. Zulte Waregem (29 ptn) is na zijn vierde nederlaag in vijf duels weggezakt naar de twaalfde plek.

Het was zeventien minuten wachten in de Elindus Arena in Waregem op de eerste mogelijkheid. Adriano Bertaccini leek Anderlecht meteen aan de leiding te brengen, maar zijn goal werd op aangeven van de VAR afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Ilay Camara. Het geannuleerde doelpunt had paars-wit duidelijk wel moed gegeven. 

In het slot van de eerste helft rolden de bezoekers de thuisploeg op in vijf minuten. Hazard opende het bal met een rake elfmeter, na hands van Jakob Kiilerich in de zestien. Hij zorgde drie minuten later ook voor de 0-2 met een hard schot van buiten de zestien. Twee minuten voor rust legde Camara de partij in een definitieve plooi. De rechtervleugelverdediger scoorde met een afgeweken schot de 0-3.

Zulte Waregem ging met een enorme kater de kleedkamers in, maar vond snel nieuwe hoop. Anosike Ementa legde in de tweede zone de 1-3 voorbij Coosemans. De thuisploeg ging vervolgens naarstig op zoek naar de aansluitingstreffer, maar het was Anderlecht dat, opnieuw via Hazard, een vierde keer scoorde. Het slotakkoord was voor de ingevallen Marley Ake, die na een hoekschop de 2-4 binnenschoot.

Eerder op de dag waren er uitzeges voor Standard (0-3 in Genk) en KV Mechelen (0-2 bij La Louvière).

Zulte Waregem

