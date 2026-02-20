Het was zeventien minuten wachten in de Elindus Arena in Waregem op de eerste mogelijkheid. Adriano Bertaccini leek Anderlecht meteen aan de leiding te brengen, maar zijn goal werd op aangeven van de VAR afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Ilay Camara. Het geannuleerde doelpunt had paars-wit duidelijk wel moed gegeven.

In het slot van de eerste helft rolden de bezoekers de thuisploeg op in vijf minuten. Hazard opende het bal met een rake elfmeter, na hands van Jakob Kiilerich in de zestien. Hij zorgde drie minuten later ook voor de 0-2 met een hard schot van buiten de zestien. Twee minuten voor rust legde Camara de partij in een definitieve plooi. De rechtervleugelverdediger scoorde met een afgeweken schot de 0-3.

