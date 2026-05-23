Zulte Waregem stond voor het eerst ooit in de finale van de Beker van België bij de vrouwen. Tegenstander Anderlecht begon als favoriet en maakte die rol ook waar. Al na negen minuten kopte Nikki IJzerman een hoekschop van dichtbij binnen: 1-0.

Essevee probeerde te reageren, maar kon Anderlecht in de eerste helft te weinig pijn doen. Op het halfuur werd de opdracht nog moeilijker. Luna Vanzeir verdubbelde de voorsprong, opnieuw met het hoofd na een hoge voorzet.