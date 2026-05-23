De vrouwen van Zulte Waregem zijn er niet in geslaagd om hun eerste Beker van België te winnen. Essevee verloor zaterdagnamiddag in de finale in La Louvière met 3-0 van Anderlecht. Voor paars-wit is het al de twaalfde bekerzege in de clubgeschiedenis.
Zulte Waregem stond voor het eerst ooit in de finale van de Beker van België bij de vrouwen. Tegenstander Anderlecht begon als favoriet en maakte die rol ook waar. Al na negen minuten kopte Nikki IJzerman een hoekschop van dichtbij binnen: 1-0.
Essevee probeerde te reageren, maar kon Anderlecht in de eerste helft te weinig pijn doen. Op het halfuur werd de opdracht nog moeilijker. Luna Vanzeir verdubbelde de voorsprong, opnieuw met het hoofd na een hoge voorzet.
Kleine kansen
Na de rust controleerde Anderlecht de wedstrijd. Zulte Waregem kreeg wel enkele mogelijkheden om opnieuw spanning in de finale te brengen, maar de aansluitingstreffer bleef uit. In de slotfase besliste IJzerman de wedstrijd helemaal. Met haar tweede doelpunt van de namiddag, opnieuw na een kopbal op corner, legde ze de eindstand vast: 3-0.
Bij Anderlecht kreeg afscheidnemend kapitein Laura De Neve in de toegevoegde tijd nog een applauswissel. Ook bondscoach Elisabet Gunnarsdottir volgde de bekerfinale vanuit de tribune.
Domper voor Essevee
Voor Zulte Waregem blijft het ondanks de nederlaag een historische campagne. De ploeg bereikte voor het eerst de bekerfinale nadat het in de halve finales KRC Genk uitschakelde met 1-3. Anderlecht haalde de finale na winst tegen Club YLA in Aalter.
Anderlecht is met twaalf bekerzeges recordhouder. De laatste bekerwinst van paars-wit dateerde van 2022.