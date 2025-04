In amper anderhalf uur waren alle plaatsen de deur uit, met de sfeertribune die zelfs in een recordtijd van zeven minuten volledig uitverkocht was. Met nog drie wedstrijden te spelen, heeft Essevee slechts vier punten nodig om de promotie veilig te stellen. De spanning kan nog verder oplopen, want als de ploeg de komende twee matchen wint, kan het in de slotmatch tegen RWDM kampioen spelen.