Een signeersessie, springkastelen, pannakooi, foodstanden en een DJ met tal van activiteiten worden de supporters van Zulte Waregem verwend tijdens de fandag. Om 17 uur speelde Essevee een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Nederlandse tweedeklasser Excelsior Rotterdam.

De eerste grote kans komt er na tien minuten, Vossen legt de bal goed achteruit, Gavriel mikt zijn poging net naast. Na 20 minuten voetballen volgt het antwoord uit Nederlandse hoek. Donkor devieert de bal achter zijn steunbeen, Tanghe brengt redding op de lijn. En daarna volgt opnieuw het antwoord van onze Boeren. Diop haalt uit van ver, zijn schot gaat millimeters naast. Essevee blijft de meest bedrijvige ploeg. Vossen probeert het met een ommehaal, zijn schot gaat net naast. Even later is het toch prijs via Erenbjerg, maar de Deen vertrok uit buitenspel.

Bij de start van de tweede helft laten de Nederlanders er geen gras over groeien. Uddenas brengt Rotterdam vroeg in de tweede periode op voorsprong, 0-1. Essevee probeert snel te reageren. Nyssen vindt de vrijstaande Vossen voor doel, maar de aanvaller mist zijn schot. Iets voorbij het uur brengt coach Vandenbroeck dan Ablo Traoré en dat resulteert meteen in een goal. Nyssen brengt strak voor en Traoré tikt binnen aan de tweede paal. In het slot gaat Essevee nog op zoek naar de winning goal. Sergeant bedient Vossen, maar de doelman staat pal op de poging van onze aanvaller. Traoré probeert het even later van ver. Zijn poging vertrekt goed, maar wordt geblokt door een Nederlandse voet. Ook Gavriel probeert het nog eens na een uitstekende run van Traoré, de Nederlandse doelman laat voorlopig geen tweede doelpunt toe. Het blijft 1-1 in de Elindus Arena.

Op 18 augustus start Zulte Waregem aan de competitie tegen K Lierse SK.