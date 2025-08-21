Thuisploeg Standard kwam al na 21 minuten met een man meer te staan, na de rode kaart voor Nnadi, na een venijnige tackle op de enkel van Ibrahim Karamoko. Scheidsrechter Lawrence Visser had daarvoor eerst een gele kaart bovengehaald, maar moest na het bekijken van de beelden dat gele karton inwisselen voor een rood.

Nadien was er wel druk van de thuisploeg, maar grote kansen bleven uit. Na de pauze was de beste kans nog voor de bezoekers. Matthieu Epolo pakte echter uit met een geweldige redding op een pegel van seizoensrevelatie Jeppe Erenbjerg. Met het einde van de wedstrijd in zicht moest Ilaimaharitra aan de noodrem gaan hangen om de doorgebroken Anosike Ementa van een doelpunt te houden.



Deze namiddag gaat Cercle Brugge nog op bezoek bij Union en vanavond ontvangt Club Brugge Sporting Charleroi.

