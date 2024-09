Zulte Waregem beleefde tegen de paars-witte beloften, die de rode lantaarn dragen in de tweede klasse, geen makkelijke namiddag. De bezoekers kwamen vroeg op achterstand na een treffer van Anderlecht-youngster Lilian Vergeylen (9.), maar rechtten de rug dankzij aanvoerder Jelle Vossen (24.) en Jeppe Erenbjerg (32.). Essevee moest toch zonder voorsprong de rust in, want Vergeylen (44.) bracht paars-wit op slag van rust terug in de wedstrijd met zijn tweede van de namiddag. De gelijkstand bleef enige tijd op het bord staan, maar halverwege de tweede periode trok Zulte het laken naar zich toe dankzij flankaanvaller Joseph Opoku (70.). Zijn treffer bleek het laatste wapenfeit uit de wedstrijd. Anderlecht had geen reactie meer in huis.

Essevee (13 ptn) wordt dankzij de zege tweede in de stand.