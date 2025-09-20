© Belga
9 op 9 en sensatie aan de Gaverbeek: Zulte Waregem klopte Antwerp in eigen huis met 2-0. Na drie gewonnen wedstrijden op rij, schuift Essevee zo op in het klassement.
Al na 2 minuten kregen de bezoekers een stevige waarschuwing. Erenbjerg, onthoud de naam, kon vrij schieten, de reactie van doelman Thoelen was goed. Antwerp, dat het lastig heeft op verplaatsing, moest groeien in de match en deed dat ook. Eerst was er een kansje van Al Sahafi, iets later kon Benitez koppen. Waregem toonde zoals steeds dit seizoen veel inzet, al was er weinig gevaar voor rust.
Meer gevaar in de tweede helft
Essevee maakte dat na rust ruimschoots goed al was die tweede helft van veel mindere makelij. Erenbjerg stond volledig vrij en legde de bal voorbij doelman Thoelen. Antwerp was duidelijk van slag en betaalde dat bijna cash: de vrije trap van Gavriel ging maar een halve meter naast. Even later kon Erenbjerg, opnieuw hij, de 2-0 binnenleggen, maar hij werkte te zwak af. Ook Aké kon de bevrijdende treffer niet scoren. Zo leek Waregem zichzelf te vergeten belonen, want Aké miste opnieuw een grote kans. De Fransman leek meteen te beseffen dat hem dit zuur zou kunnen opbreken: op aangeven van, jawel, Erenbjerg legde hij enkele minuten later wel de 2-0 tegen de touwen.
Voor Zulte Waregem is het al de derde zege op rij. Zo schuiven ze op kousenvoeten op in het klassement.