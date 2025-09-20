Essevee maakte dat na rust ruimschoots goed al was die tweede helft van veel mindere makelij. Erenbjerg stond volledig vrij en legde de bal voorbij doelman Thoelen. Antwerp was duidelijk van slag en betaalde dat bijna cash: de vrije trap van Gavriel ging maar een halve meter naast. Even later kon Erenbjerg, opnieuw hij, de 2-0 binnenleggen, maar hij werkte te zwak af. Ook Aké kon de bevrijdende treffer niet scoren. Zo leek Waregem zichzelf te vergeten belonen, want Aké miste opnieuw een grote kans. De Fransman leek meteen te beseffen dat hem dit zuur zou kunnen opbreken: op aangeven van, jawel, Erenbjerg legde hij enkele minuten later wel de 2-0 tegen de touwen.

Voor Zulte Waregem is het al de derde zege op rij. Zo schuiven ze op kousenvoeten op in het klassement.