Jeppe Erenbjerg (27.) scoorde het openingsdoelpunt voor Essevee, maar Jellert van Landschoot (44.) scoorde op slag van rust de gelijkmaker. Na de rust kwamen de West-Vlamingen opnieuw op voorsprong via Aboulaye Traore (59.), maar Zakaria Fdaouch (67.) bracht Deinze opnieuw langszij.

De ontgoocheling bij spelers is groot. "We kwamen twee keer op voorsprong en kunnen het dan toch niet waarmaken", zegt Benoit Nyssen. Volgens trainer Vandenbroeck was de teamprestatie wel beter dan vorige week (dan verloor de ploeg met 0-1 tegen Lierse, red.). "Dat geeft hoop om vrijdag thuis nog eens te winnen." Dan speelt Essevee tegen Lokeren-Temse.