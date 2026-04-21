Zulte Waregem neemt duidelijk de maat van La Louvière in Relegation Play-offs
Zulte Waregem heeft zondagavond aan de Gaverbeek een wedstrijd zonder inzet op de vierde speeldag van de Relegation Play-offs met duidelijke 4-0-cijfers gewonnen van RAAL La Louvière.
Met Jelle Vossen voor het eerst sinds begin augustus aan de aftrap in de competitie opende Jeppe Erenbjerg na dertien minuten de score voor Essevee. Hij trapte een slecht weggewerkte voorzet netjes tegen de netten.
De bezoekers kregen even later een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar Benoit De Jaegere haalde een stevige kans voor Jerry Afriyie nog van de lijn. Zulte was de betere ploeg en opnieuw Erenbjerg (27.) maakte er na een warrige fase op aangeven van Anosike Ementa 2-0 van.
Opoku twee keer trefzeker
Erenbjerg zette na acht minuten in de tweede helft een bal goed voor tot bij Ementa, maar die miste zijn controle bij de open kans en liet de 3-0 liggen. De Henegouwers kwamen kortstondig iets beter in de match, maar dat leverde geen kansenregen op. Invaller Joseph Opoku (66. en 75.) glipte aan de overkant nog tot twee keer toe door de buitenspelval en legde de 4-0-eindstand vast.
Zulte (42 punten) springt door de zege opnieuw over Cercle Brugge (41 punten) naar de leiding in de Relegation Play-offs. La Louvière (31 punten) is derde, Dender (22 punten) is sinds vorige week al verzekerd van de laatste plaats en de bijhorende barrages voor het behoud.