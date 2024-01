Zulte Waregem startte vol goede moed en duwde Genk achteruit. De beloften hadden moeite om onder de hoge druk uit te voetballen. Rond de 20ste minuut gaf Brüls de bal mee aan Decostere. De rechtsback zwiepte het leer voor doel. Vossen kreeg te veel ruimte in de zestien en pakte de bal van aan het penaltypunt heerlijk in één tijd op de slof. Het leer zoefde in de rechterbenedenhoek binnen.

Essevee bleef de eerste helft baas en zocht naar een dubbele voorsprong, het bleef echter 1-0 aan de rust. Genk toonde in de tweede helft een ander gelaat en kon een pak meer gevaar creëren. Aan het midden van de tweede helft liet Decostere zich de kaas van het brood eten door de jonge Noah Adedeji-Sternberg. De 18-jarige aanvaller ontnam Decostere het leer vlak voor de zestien van Zulte Waregem en duwde het leer voorbij De Wolf in doel, 1-1.