Aanmelden
Sport
Waregem

Zul­te Ware­gem kon­digt komst Tri­s­tan Pand­uro (18) aan

Tristan Panduro

Instagram @esseveeofficial

Zulte Waregem heeft zijn eerste winteraanwinst beet. Essevee kondigde de komst van middenvelder Tristan Panduro aan. Die maakt zaterdag op zijn achttienjarige verjaardag de overstap van FC Kopenhagen en ondertekende in de Elindus Arena een contract van 2,5 seizoenen.

Panduro is al de vierde Deen in de selectie van Zulte Waregem, na sterkhouders Erenbjerg, Ementa en Kiilerich.

De middenvelder doorliep zijn jeugdopleiding bij Odense BK en sinds 2022 bij FC Kopenhagen, de huidige Deense kampioen. Daar kwam hij nog niet in actie voor het eerste elftal, maar was hij wel een vaste waarde bij de U19. Hij speelde er ook mee in de Youth League, de Champions League voor jeugdploegen. 

Belga

Meest gelezen

Bonne record vrijworp
Sport
Update

Matthieu Bonne zet record heel scherp: 22.118 rake vrijworpen in 24 uur
Mario Vandenbogaerde
Sport

Geluwenaar Mario Vandenbogaerde is Belgisch kampioen darts
Eli1
Sport

Met een korte, emotionele boodschap op Instagram: Eli Iserbyt moet noodgedwongen zijn wielerloopbaan beëindigen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden