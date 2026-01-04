Panduro is al de vierde Deen in de selectie van Zulte Waregem, na sterkhouders Erenbjerg, Ementa en Kiilerich.

De middenvelder doorliep zijn jeugdopleiding bij Odense BK en sinds 2022 bij FC Kopenhagen, de huidige Deense kampioen. Daar kwam hij nog niet in actie voor het eerste elftal, maar was hij wel een vaste waarde bij de U19. Hij speelde er ook mee in de Youth League, de Champions League voor jeugdploegen.