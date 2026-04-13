Zulte Waregem heeft zondagavond op de derde speeldag van de Relegation Play-offs in de Jupiler Pro League RAAL La Louvière met 0-2 opzijgezet.
Door de nederlaag van Dender tegen Cercle Brugge eerder zondagnamiddag was na Zulte vorige week ook La Louvière zeker van het behoud, waardoor het duel in de Easi Arena er een was zonder inzet.
Na een kansarme openingsfase bracht Marley Aké Essevee op het halfuur op voorsprong door de bal over Marcos Peano in doel weg te leggen. RAAL toonde wat goede intenties, maar grote kansen op de gelijkmaker zaten er voor de rust niet in.
Opnieuw leider
Tien minuten na de pauze werd Wim Smet door de VAR naar het scherm geroepen om een penalty te fluiten voor La Louvière, maar de scheidsrechter bleef bij zijn eerste beslissing. De wedstrijd kabbelde dan voort zonder groot doelgevaar, tot Anosike Ementa (90+7.) diep in de toegevoegde tijd de 0-2 nog op het scorebord zette.
Zulte Waregem (39 punten) springt zo opnieuw naar de leiding in de Relegation Play-offs, La Louvière (31 ptn) is derde. Dender (22 ptn) is veroordeeld tot barragewedstrijden tegen de winnaar van de Promotion Play-off uit de Challenger Pro League.