Zulte Waregem heeft zich versterkt met flankaanvaller Marley Aké, zo maakte Essevee dinsdagavond bekend. De 24-jarige Fransman wordt gehuurd met aankoopoptie van de Zwitserse tweedeklasser Yverdon Sport.
Aké kwam als zeventienjarige bij Olympique Marseille terecht, waar hij 26 keer in actie kwam bij de hoofdmacht. De flankaanvaller trok begin 2021 naar Juventus, maar daar brak hij nooit echt door. Na uitleenbeurten bij Dijon en Udinese speelt Aké sinds begin 2024 bij Yverdon, waar hij in 54 wedstrijden goed was voor negen goals en vier assists in de Zwitserse eerste klasse, waaruit de club vorig seizoen degradeerde.
"Ik vind het zo spannend. Deze club heeft alles wat je als voetballer wenst."
Ook de sportieve cel van Zulte ziet Aké graag komen. "Hij heeft een profiel dat we er nog graag bij hadden in onze kern. Marley heeft een sterk fysiek profiel en zorgt met zijn snelheid vaak voor dreiging in de zestien. Daarnaast is hij een speler die meerdere posities in het aanvallende compartiment voor zijn rekening kan nemen."